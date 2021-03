Kean Juventus, si pensa al ritorno: possibile scambio in vista (Di domenica 28 marzo 2021) Kean Juventus – Si starebbe surriscaldando la pista Kean-Juventus. Sebbene nelle ultime ore siano arrivate smentite più o meno indirette sulla veridicità dell’operazione, Fabio Paratici starebbe lavorando sotto traccia per cercare di portare l’attaccante italiano al Torino. Alla luce delle prestazioni molto confortanti fornite quest’anno, i vice Campioni d’Europa intendono prelevarlo a titolo definitivo dall’Everton, con il quale sono stati avviati i primi contatti. Kean Juventus, possibile scambio in vista I Toffees, però, al momento non si smuovono da una richiesta di 45-50 milioni di euro. Cifra che i parigini non avrebbero intenzione di sborsare. Ecco perché, secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, la Juve sarebbe ancora in ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 28 marzo 2021)– Si starebbe surriscaldando la pista. Sebbene nelle ultime ore siano arrivate smentite più o meno indirette sulla veridicità dell’operazione, Fabio Paratici starebbe lavorando sotto traccia per cercare di portare l’attaccante italiano al Torino. Alla luce delle prestazioni molto confortanti fornite quest’anno, i vice Campioni d’Europa intendono prelevarlo a titolo definitivo dall’Everton, con il quale sono stati avviati i primi contatti.inI Toffees, però, al momento non si smuovono da una richiesta di 45-50 milioni di euro. Cifra che i parigini non avrebbero intenzione di sborsare. Ecco perché, secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, la Juve sarebbe ancora in ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Aguero o Kean per la Juventus. I due attaccanti in cima alla lista dei bianconeri per accontentare Ronaldo ch… - misorecordsuk : AUDIO Toni e l'attacco Juve: 'Via Dybala, Morata-CR7 è il futuro. Kean o Aguero? Vi dico...' #Juve #Juventus - misorecordsuk : Mercato, attacco Juve: Kean, Milik, Aguero e i legami col passato #Juve #Juventus - sportli26181512 : AUDIO Toni e l'attacco Juve: 'Via Dybala, Morata-CR7 è il futuro. Kean o Aguero? Vi dico...': AUDIO Toni e l'attacc… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Mercato Juve: Kean, #Milik, #Aguero, i nomi del futuro vengono dal passato -