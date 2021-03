Katia Ricciarelli si sfoga | “Non ho ancora ricevuto il vaccino” Mara Venier | “Chiamatemi Zaia”

(Di domenica 28 marzo 2021) Èuna delle ospiti di questa puntata di Domenica In del 28 marzo. Ospite di, la cantante, 75 anni, ha raccontato il momento che sta vivendo non senza un velo di polemica sul mancato ricevimento del: “Credevo che il Veneto fosse una delle regioni all’avanguardia. Quanto devo aspettare? Ho chiamato il mio medico di base perché non c’è una piattaforma, anche persone dello spettacolo che conosco di 90 anni hanno chiamato disperate”. Insomma, un vero e proprio attacco per la mancata convocazione della sua fascia di età nella campagna vaccinale.si descrive come “vulnerabile”, chiusa anche per quanto riguarda i sentimenti: “Sono abbattuta e delusa. Sono 50 anni che canto, mi sembra di essere abbandonata da tutti. È una cosa vergognosa” e dichiara ...

Laracconta poi il suo disagio psicologico nell'affrontare la pandemia: 'Sono una donna persa, quando sono fuori ho il terrore. Sono diventata vulnerabile, mi sono chiusa in una specie di ...è intervenuta in collegamento durante la puntata di Domenica In trasmessa il 28 marzo. Il 18 gennaio ha festeggiato 75 anni, ma sta vivendo un momento di fragilità dovuto alla ...Katia Ricciarelli si sfoga a Domenica In: "Mi sento persa. Ho paura di uscire". E Mara Venier chiede l'intervento in diretta di Luca Zaia ...Katia Ricciarelli, ospite di Mara Venier a Domenica In, si dice delusa per non aver ancora ricevuto la sua dose di vaccino anti Covid-19. La cantante 75enne, ad oggi residente in Veneto nei pressi di.