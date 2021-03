katia Ricciarelli racconta la verità sull’aborto della cantante (Di domenica 28 marzo 2021) katia Ricciarelli, nella sua vita ha avuto due grandi amore, uno per l’ex marito Pippo Baudo e l’altro per il tenore José Carreras. La soprano non ha mai avuto figli e su questo tema molto delicato ha rivelato: “Dio mi ha punita.” Nel luglio del 2018 katia Ricciarelli si è raccontata ai microfoni di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Canale Nove, in quell’occasione ha avuto modo di parlare della sua storia d’amore con l’ex marito Pippo Baudo. La Fagnani fece una domanda molto difficile alla talentuosa soprano, le chiese infatti cosa mancasse nella sua vita: “Dovrei dirti il figlio, ma ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così.” La Ricciarelli ha poi raccontato di essere rimasta incinta quando la sua relazione con Pippo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021), nella sua vita ha avuto due grandi amore, uno per l’ex marito Pippo Baudo e l’altro per il tenore José Carreras. La soprano non ha mai avuto figli e su questo tema molto delicato ha rivelato: “Dio mi ha punita.” Nel luglio del 2018si èta ai microfoni di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Canale Nove, in quell’occasione ha avuto modo di parlaresua storia d’amore con l’ex marito Pippo Baudo. La Fagnani fece una domanda molto difficile alla talentuosa soprano, le chiese infatti cosa mancasse nella sua vita: “Dovrei dirti il figlio, ma ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così.” Laha poito di essere rimasta incinta quando la sua relazione con Pippo ...

