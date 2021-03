Katia Ricciarelli: 'Non ho ancora ricevuto il vaccino e ho paura, quanto devo aspettare ancora?' (Di domenica 28 marzo 2021) 'Fortunatamente ho l'opportunità di lavorare, ma ho molta paura e non ho ancora ricevuto il vaccino nonostante rientri nella fascia d'età'. Katia Ricciarelli , in collegamento da casa con lo studio di ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) 'Fortunatamente ho l'opportunità di lavorare, ma ho moltae non hoilnonostante rientri nella fascia d'età'., in collegamento da casa con lo studio di ...

