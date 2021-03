Katia Ricciarelli, il triste annuncio in diretta Tv è appena arrivato (Di domenica 28 marzo 2021) «Fortunatamente ho l'opportunità di lavorare, ma ho molta paura e non ho ancora ricevuto il vaccino nonostante rientri nella fascia d'età». Katia Ricciarelli, in collegamento da casa con lo studio di Domenica In, denuncia la sua situazione personale a Mara Venier. La popolare cantante lirica, 75 anni, si trova nella sua casa in provincia di Verona ma spiega di non aver ancora ricevuto l'appuntamento per la prima dose di vaccino. «Credevo che il Veneto fosse una delle regioni più all'avanguardia, ma hanno iniziato a vaccinare la fascia d'età 70-79 anni e non sono ancora stata convocata» - la denuncia di Katia Ricciarelli - «Non c'è una piattaforma e ho chiamato il mio medico di base, che mi ha detto di aspettare. Ma quanto devo aspettare ancora? Conosco persone del mondo dello spettacolo, alcune addirittura di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 marzo 2021) «Fortunatamente ho l'opportunità di lavorare, ma ho molta paura e non ho ancora ricevuto il vaccino nonostante rientri nella fascia d'età»., in collegamento da casa con lo studio di Domenica In, denuncia la sua situazione personale a Mara Venier. La popolare cantante lirica, 75 anni, si trova nella sua casa in provincia di Verona ma spiega di non aver ancora ricevuto l'appuntamento per la prima dose di vaccino. «Credevo che il Veneto fosse una delle regioni più all'avanguardia, ma hanno iniziato a vaccinare la fascia d'età 70-79 anni e non sono ancora stata convocata» - la denuncia di- «Non c'è una piattaforma e ho chiamato il mio medico di base, che mi ha detto di aspettare. Ma quanto devo aspettare ancora? Conosco persone del mondo dello spettacolo, alcune addirittura di ...

