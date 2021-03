Kate radiosa su Intagram | la fotografia per raccontare la pandemia

(Di domenica 28 marzo 2021) Maglioncino bordeaux, macchina fotografica in mano e sorriso spontaneo: è la nuova bellissima foto che ritraeMiddleton in un momento semplice, ma prezioso, mentre è intenta a fare qualche scatto. L’immagine è stata pubblicata sul profilo Instagram di Kensington Palace e immortala la Duchessa di Cambridge alle prese con la sua grande passione: la. È lei stessa a parlare nelle poche righe che accompagnano la foto: “Quando, nei decenni a venire, riguarderemo allada Covid-19 penseremo alle sfide che tutti abbiamo affrontato: i cari che abbiamo perso, l’isolamento prolungato dalle nostre famiglie e dai nostri amici e la tensione per i nostri operatori sanitari – scrive – Ma ricorderemo anche gli aspetti positivi: gli incredibili atti di gentilezza, gli eroi emersi da tutti i ceti sociali e come insieme ci siamo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kate radiosa

DiLei

Sempre in attivit e malgrado l isolamento, la felice nonna ha condiviso i preparativi della festa e una foto in cui appare. SpettacoloMiddleton, video selfie per la Settimana della ......Garner giura che c'è un olio viso in particolare che è "responsabile" della sua carnagione. ...Middleton è invece una fan dell'olio di rosa canina, che usa fin dalla nascita della figlia ...Eleganti e sostenibili, ecco quali sono le star che hanno scelto di indossare gli abiti vintage sul red carpet: dalla Roberts alla Aniston.Bella e attenta all'ambiente, Giulia Manini è uno dei nuovi volti più adorati dagli stilistiNata a Firenze, Giulia Manini è una delle modelle italiane emergenti più in voga. La ventiquattrenne, dalla ...