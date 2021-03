Kate Middleton, la nuova foto (bellissima) che racconta la passione della duchessa (Di domenica 28 marzo 2021) Kate Middleton sorride e tiene in mano una macchina fotografica. È la nuova bellissima foto che immortala la duchessa di Cambridge, 39 anni, alle prese col suo hobby preferito di sempre: la fotografia. Kate ha voluto condividerla per raccontare come il progetto fotografico che ha portato avanti durante il primo lockdown è oggi diventato anche un libro. Leggi su vanityfair (Di domenica 28 marzo 2021) Kate Middleton sorride e tiene in mano una macchina fotografica. È la nuova bellissima foto che immortala la duchessa di Cambridge, 39 anni, alle prese col suo hobby preferito di sempre: la fotografia. Kate ha voluto condividerla per raccontare come il progetto fotografico che ha portato avanti durante il primo lockdown è oggi diventato anche un libro.

Advertising

SoubhikMukher10 : RT @vogue_italia: Per essere sempre eleganti come Kate ???? - MarwaKhalafAll9 : RT @vogue_italia: Per essere sempre eleganti come Kate ???? - datwittyrobin : RT @rakyhARTness: Scusate ma io venderei l'anima a Satana e a tutti gli Dei pagani per essere bella come Kate Middleton (e avere i suoi ves… - Deltacetum : RT @rakyhARTness: Scusate ma io venderei l'anima a Satana e a tutti gli Dei pagani per essere bella come Kate Middleton (e avere i suoi ves… - mehtapbadawi : RT @vogue_italia: Per essere sempre eleganti come Kate ???? -