Kate Middleton, George e Charlotte a scuola: come sono cambiate le loro abitudini (Di domenica 28 marzo 2021) George e Charlotte tornano a scuola e si preparano a cambiare, ancora una volta, le loro abitudini. I figli di Kate Middleton e William frequentano la Thomas's Battersea, prestigiosa scuola di Londra, dove torneranno presto fra i banchi. Prima però li attende la Pasqua, con le tradizionali vacanze che, secondo quanto riporta Hello! i Cambridge trascorreranno ad Amner Hall, nel Norfolk. Insieme a loro, probabilmente, ci sarà anche la famiglia di Kate Middleton, quasi al completo. La duchessa infatti è da poco diventata zia di Grace, secondogenita della sorella Pippa. George e Charlotte, insieme al piccolo di casa, Louis, sarebbero impazienti di trascorrere del tempo con ...

