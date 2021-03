Kane: “Futuro? Non ne parlo ora. Voglio finire la stagione e dopo gli Europei si vedrà” (Di domenica 28 marzo 2021) Uno dei prezzi da 90 del mercato estivo potrebbe essere Harry Kane. L’asso del Tottenham e della Nazionale inglese, in caso di non qualificazione degli Spurs alla prossima Champions League, potrebbe lasciare la compagine londinese allenata da Mourinho. Kane a Sky Sports UK ha parlato dicendo come al momento non pensi al Futuro. Queste le sue parole: “Futuro? Penso che sia una domanda difficile a cui rispondere in questo momento. Ora sono concentrato sulle partite della Nazionale e sul resto della stagione con gli Spurs, poi penserò agli Europei. Soffermarmi sui rumors di mercato sarebbe dannoso per le mie prestazioni, cerco di starne fuori il più possibile. Poi dopo gli Europei vedremo”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) Uno dei prezzi da 90 del mercato estivo potrebbe essere Harry. L’asso del Tottenham e della Nazionale inglese, in caso di non qualificazione degli Spurs alla prossima Champions League, potrebbe lasciare la compagine londinese allenata da Mourinho.a Sky Sports UK ha parlato dicendo come al momento non pensi al. Queste le sue parole: “? Penso che sia una domanda difficile a cui rispondere in questo momento. Ora sono concentrato sulle partite della Nazionale e sul resto dellacon gli Spurs, poi penserò agli. Soffermarmi sui rumors di mercato sarebbe dannoso per le mie prestazioni, cerco di starne fuori il più possibile. Poiglivedremo”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

