Juventus | il Bayern Monaco punta Bentancur | i bianconeri vorrebbero Goretzka in cambio

La stagione 2020/2021 non è ancora giunta alla sua conclusione, ma i club iniziano già a pensare alla prossima, studiando le possibili strategie da intraprendere nella sessione estiva di calcio mercato. Il Bayern Monaco, infatti, sarebbe molto interessato al centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur, ma i bianconeri non sarebbero tanto disposti a cedere l'uruguaiano. La dirigenza della Vecchia signora, stando a quanto riportato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', potrebbe intavolare una trattativa soltanto se i bavaresi inserissero Leon Goretzka, come contropartita tecnica.

