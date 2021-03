“Joker” | quando un cinecomic d’autore vinse a Venezia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 marzo 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Prendiamo il nostro aereo per andare aed affrontare un film controverso vincitore del Leone d’oro. Parleremo di disturbo mentale,e rivolta sociale. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “” di Todd Phillips Si dalle prima immagini di una Gotham City cupa e devastata da una crisi sociale “” appare senza dubbio non il classico. Ciò nonostante il personaggio protagonista sia tratto da un fumetto. Questo film è soprattutto la storia dell’odissea e del disagio di un uomo devastato al passato al presente. Una storia tragicomica dove, come recita un cartellino che ilporta con se, la risata non rispecchia necessariamente uno stato d’animo. Qui il famoso arcinemico di Batman è un antieroe ...