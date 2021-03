Jannik Sinner-Karen Khachanov, atto III: una prova di maturità per l’altoatesino al Masters1000 di Miami (Di domenica 28 marzo 2021) Jannik Sinner-Karen Khachanov, atto III. Potrebbe essere il titolo di un film, ma non è questo il caso. l’altoatesino sul cemento di Miami (Stati Uniti) va a caccia dell’accesso agli ottavi di finale del Masters1000. Un traguardo importante per la sua crescita. La sfida contro il russo (n.22 del mondo) non è un inedito, visto che di confronti nel passato recente ve ne sono stati già due e il bilancio è di perfetta parità: vittoria di Khachanov agli US Open 2020 e successo di Jannik nell’ATP di Melbourne I di quest’anno. Lo storico evidenzia che tra i due è sempre stata battaglia e verosimilmente questa condizione si replicherà in Florida. A Flushing Meadows, uno splendido Sinner avanti di due set fu ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)III. Potrebbe essere il titolo di un film, ma non è questo il caso.sul cemento di(Stati Uniti) va a caccia dell’accesso agli ottavi di finale del. Un traguardo importante per la sua crescita. La sfida contro il russo (n.22 del mondo) non è un inedito, visto che di confronti nel passato recente ve ne sono stati già due e il bilancio è di perfetta parità: vittoria diagli US Open 2020 e successo dinell’ATP di Melbourne I di quest’anno. Lo storico evidenzia che tra i due è sempre stata battaglia e verosimilmente questa condizione si replicherà in Florida. A Flushing Meadows, uno splendidoavanti di due set fu ...

