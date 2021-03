Italia, Mancini: “Il girone di Euro 2021? Ci saranno tante difficoltà” (Di domenica 28 marzo 2021) Prima del delicato match con la Bulgaria, il CT dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport, commentando il girone che gli Azzurri disputeranno agli Europei, partendo dalla Turchia: "Conosco il calcio turco, i giocatori turchi e lo spirito che hanno. Quando ho detto che abbiamo preso un gruppo difficile con Turchia, Svizzera e anche Galles è così. Magari non sono nazionali di prima fascia come Francia, Belgio, Germania o Olanda ma le difficoltà ce ne daranno tante". Sul gol annullato a CR Mancini la vede così: "Bastava la goal line technology, non c'era nemmeno bisogno del VAR. Forse a occhio nudo. Ho visto le immagini alle tv e sicuramente, in una partita così importante, sono anche punti che possono pesare alla ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) Prima del delicato match con la Bulgaria, il CT dell'Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport, commentando ilche gli Azzurri disputeranno aglipei, partendo dalla Turchia: "Conosco il calcio turco, i giocatori turchi e lo spirito che hanno. Quando ho detto che abbiamo preso un gruppo difficile con Turchia, Svizzera e anche Galles è così. Magari non sono nazionali di prima fascia come Francia, Belgio, Germania o Olanda ma lece ne daranno". Sul gol annullato a CRla vede così: "Bastava la goal line technology, non c'era nemmeno bisogno del VAR. Forse a occhio nudo. Ho visto le immagini alle tv e sicuramente, in una partita così impor, sono anche punti che possono pesare alla ...

