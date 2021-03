Italia, Lombardo: «Bulgaria missione possibile. Fiducia in Belotti» (Di domenica 28 marzo 2021) Attilio Lombardo, collaboratore tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Bulgaria: le sue dichiarazioni Attilio Lombardo, collaboratore tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Bulgaria. Bulgaria – «La missione è possibile. Dobbiamo fare meglio di quanto fatto nel secondo tempo contro l’Irlanda del Nord. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara ma siamo qua per migliorare sia il secondo e, se possibile, anche il primo tempo. Dobbiamo fare una gara dove non devono mancare gli equilibri e i principi di gioco di questa squadra». Belotti – «Il Gallo sta bene. Oggi inizierà dal primo minuto. Per noi, avendo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Attilio, collaboratore tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la: le sue dichiarazioni Attilio, collaboratore tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la– «La. Dobbiamo fare meglio di quanto fatto nel secondo tempo contro l’Irlanda del Nord. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara ma siamo qua per migliorare sia il secondo e, se, anche il primo tempo. Dobbiamo fare una gara dove non devono mancare gli equilibri e i principi di gioco di questa squadra».– «Il Gallo sta bene. Oggi inizierà dal primo minuto. Per noi, avendo ...

