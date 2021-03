Italia in Bulgaria per sfatare il tabù: Azzurri mai vincenti in casa dei bulgari (Di domenica 28 marzo 2021) L‘Italia questa sera si appresta a sfidare la bulgaria nella seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. Gli Azzurri giocheranno a Sofia, contro la compagine bulgara, che non ha mai battuto in trasferta. L’Italia, infatti, in 6 precedenti, ha ottenuto 4 pareggi e 2 sconfitte. Mancini ha già annunciato cambi di formazione: in campo Acerbi, Spinazzola, Chiesa e Belotti. La nazionale arriva da 23 risultati utili consecutivi e il ct jesino è a sole due lunghezze dal primato di Marcello Lippi che arrivò a collezionare 25 partite di fila senza sconfitte nel 2005-06. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) L‘questa sera si appresta a sfidare lanella seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. Gligiocheranno a Sofia, contro la compagine bulgara, che non ha mai battuto in trasferta. L’, infatti, in 6 precedenti, ha ottenuto 4 pareggi e 2 sconfitte. Mancini ha già annunciato cambi di formazione: in campo Acerbi, Spinazzola, Chiesa e Belotti. La nazionale arriva da 23 risultati utili consecutivi e il ct jesino è a sole due lunghezze dal primato di Marcello Lippi che arrivò a collezionare 25 partite di fila senza sconfitte nel 2005-06. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

