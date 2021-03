Italia, Belotti: «Peccato per la doppietta mancata. Siamo un grande gruppo» (Di domenica 28 marzo 2021) Andrea Belotti, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bulgaria Andrea Belotti, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bulgaria. Le sue dichiarazioni. GOL – «Abbiamo provato un po’ di rigori in settimana. Ero io il designato, Insigne lo sapeva e mi ha passato il pallone. Il palo? L’avevo vista dentro, poi la palla ha preso un giro strano e sulla ribattuta ho provato a calciare forte. Un Peccato, perché avrei fatto doppietta». CORONAVIRUS – «Il Covid ha colpito molti di noi. Stiamo affrontando un nemico subdolo che colpisce tante persone. Colgo l’occasione di augurare una pronta guarigione a tutti i malati. Veniamo da due stagioni di fila, senza mai fermarci. La stanchezza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Andrea, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bulgaria Andrea, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bulgaria. Le sue dichiarazioni. GOL – «Abbiamo provato un po’ di rigori in settimana. Ero io il designato, Insigne lo sapeva e mi ha passato il pallone. Il palo? L’avevo vista dentro, poi la palla ha preso un giro strano e sulla ribattuta ho provato a calciare forte. Un, perché avrei fatto». CORONAVIRUS – «Il Covid ha colpito molti di noi. Stiamo affrontando un nemico subdolo che colpisce tante persone. Colgo l’occasione di augurare una pronta guarigione a tutti i malati. Veniamo da due stagioni di fila, senza mai fermarci. La stanchezza ...

Advertising

pisto_gol : Rigore inesistente per l’Italia (Belotti inciampa su Dimov) ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Il commento più ser… - SkySport : BULGARIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (43’) ? #Locatelli (83’) ? ?? QUALIFICAZIONI MONDIALI ??… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ?? 42' ??Rigore per l'Italia! Fallo di Dimov su #Belotti! ???????? #BulgariaItalia 0?-0? #BULITA #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - Tele_Nicosia : L’Italia batte 2-0 la Bulgaria, in gol Belotti e Locatelli - Robertoro80 : RT @Zanna_81: 11° gol per l'Italia di #Belotti, tutti da tesserato del Torino. Questa la classifica marcatori 'granata' della Nazionale ita… -