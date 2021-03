Italia 2021. Risso racconta la danza immobile di un Paese al bivio (Di domenica 28 marzo 2021) Analizzare e raccontare l’anno che è appena passato e individuare le tendenze che si stanno aprendo di fronte a noi è un compito necessario ma arduo, in cui pochi sono gli ancoraggi cui aggrapparsi. A differenza della crisi che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi 20 anni, quella indotta dalla pandemia, come ci ricorda Edgar Morin (Cambiamo strada, Raffaello Cortina Editore, Milano 2020), ha fatto entrare nell’arena sociale e individuale temi come le dimensioni della nostra esistenza, la condizione umana, l’incertezza delle nostre vite, le peculiarità della nostra civiltà e del nostro modello economico, l’organizzazione delle nostre città, le relazioni tra le generazioni, nonché le forme in cui ci muoviamo e ci pensiamo. Del Covid non abbiamo ancora la piena contezza della portata. Ne abbiamo conosciuto la virulenza. Ne stiamo verificando la resilienza e la ... Leggi su formiche (Di domenica 28 marzo 2021) Analizzare ere l’anno che è appena passato e individuare le tendenze che si stanno aprendo di fronte a noi è un compito necessario ma arduo, in cui pochi sono gli ancoraggi cui aggrapparsi. A differenza della crisi che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi 20 anni, quella indotta dalla pandemia, come ci ricorda Edgar Morin (Cambiamo strada, Raffaello Cortina Editore, Milano 2020), ha fatto entrare nell’arena sociale e individuale temi come le dimensioni della nostra esistenza, la condizione umana, l’incertezza delle nostre vite, le peculiarità della nostra civiltà e del nostro modello economico, l’organizzazione delle nostre città, le relazioni tra le generazioni, nonché le forme in cui ci muoviamo e ci pensiamo. Del Covid non abbiamo ancora la piena contezza della portata. Ne abbiamo conosciuto la virulenza. Ne stiamo verificando la resilienza e la ...

