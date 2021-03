Israele, l’ambasciatore Benedetti alle startup italiane: Non ci siamo mai fermati, ora ripartiamo (Di domenica 28 marzo 2021) l’ambasciatore d’Italia in Israele, Gianluigi Benedetti, insieme al presidente di Agenzia ICE, Carlo Ferro, lo scorso 24 marzo è intervenuto all’apertura dei lavori delle giornate di formazione online rivolte alle 23 start-up risultate vincitrici del bando “Accelerate in Israel”, programma che si propone di favorire la crescita a livello internazionale di start-up italiane attraverso un periodo di accelerazione nell’ecosistema dell’innovazione israeliana. “Grazie per aver accettato questa sfida, per aver scelto di dedicare parte del vostro business per sperimentare l’ecosistema dell’innovazione di Israele: vi assicuro che non sarete delusi dalla vostra scelta”, così l’ambasciatore Benedetti si è rivolto agli start-uppers collegati online dall’Italia. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021)d’Italia in, Gianluigi, insieme al presidente di Agenzia ICE, Carlo Ferro, lo scorso 24 marzo è intervenuto all’apertura dei lavori delle giornate di formazione online rivolte23 start-up risultate vincitrici del bando “Accelerate in Israel”, programma che si propone di favorire la crescita a livello internazionale di start-upattraverso un periodo di accelerazione nell’ecosistema dell’innovazione israeliana. “Grazie per aver accettato questa sfida, per aver scelto di dedicare parte del vostro business per sperimentare l’ecosistema dell’innovazione di: vi assicuro che non sarete delusi dalla vostra scelta”, cosìsi è rivolto agli start-uppers collegati online dall’Italia. ...

