Isola dei Famosi, clamoroso colpo di scena: accadrà nella puntata di lunedì sera (Di domenica 28 marzo 2021) Isola dei Famosi, clamoroso colpo di scena: accadrà nella puntata in onda lunedì sera, 29 marzo 2021. Manca poco ad una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Come per l’ultima edizione del GF Vip, anche il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, ogni lunedì e giovedì. E domani L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 28 marzo 2021)deidiin onda, 29 marzo 2021. Manca poco ad una nuovade L’dei. Come per l’ultima edizione del GF Vip, anche il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, ognie giovedì. E domani L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - SilviaZanchi : Fate il tifo per lei? #veragemma #chedonna #isoladeifamosi2021 #sundayvibes #news #outfit #fashion - valeriosimile : Non ho ancora detto la mia a proposito del 'tappo' di Suez, per chi farà la patente nautica, si studi a menadito l… -