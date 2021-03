Isola dei Famosi, chi è Awed? Vero nome, vita privata, curiosità sul Naufrago (Di domenica 28 marzo 2021) Simone Paciello in arte Awed, conosciamo meglio il primo concorrente o Naufrago dell'Isola dei Famosi 2021 annunciato ufficialmente. Leggi su comingsoon (Di domenica 28 marzo 2021) Simone Paciello in arte, conosciamo meglio il primo concorrente odell'dei2021 annunciato ufficialmente.

Advertising

CB_Ignoranza : Quel pazzo di Paul Gascoigne, ieri, ha raccontato all’Isola dei Famosi di quella volta che caricò uno struzzo in ma… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - lampedusatoday : A Linosa, isola dalla personalità sorprendente, natura incontaminata e facciate dipinte a tinte forti si accompagna… - ryuqvaza : Non ho capito... Va a fare l'Isola dei Famosi in Spagna... A caso... -