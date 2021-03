Isola dei Famosi 2021, Stefania Orlando presto ospite? (Di domenica 28 marzo 2021) Dal momento in cui Tommaso Zorzi è stato annunciato come opinionista de L’Isola dei Famosi circola un’indiscrezione che vorrebbe Stefania Orlando ospite nel reality. Una cosa alquanto improbabile, visto che Ilary Blasi ha al suo fianco già tre opinionisti. L’ex gieffina aveva ammesso che le sarebbe piaciuto essere nuovamente accanto a Tommaso e per questo i colleghi di Superguida Tv hanno chiesto alla conduttrice se queste voci sono fondate e se quindi la vedremo ancora a Canale 5 in prima serata. Le parole di Stefania Orlando su L’Isola dei Famosi “Io come ospite a L’Isola con Tommy? – esplica Stefania Orlando – Veramente non lo so ed è ancora tutto da vedere. Io ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 marzo 2021) Dal momento in cui Tommaso Zorzi è stato annunciato come opinionista de L’deicircola un’indiscrezione che vorrebbenel reality. Una cosa alquanto improbabile, visto che Ilary Blasi ha al suo fianco già tre opinionisti. L’ex gieffina aveva ammesso che le sarebbe piaciuto essere nuovamente accanto a Tommaso e per questo i colleghi di Superguida Tv hanno chiesto alla conduttrice se queste voci sono fondate e se quindi la vedremo ancora a Canale 5 in prima serata. Le parole disu L’dei“Io comea L’con Tommy? – esplica– Veramente non lo so ed è ancora tutto da vedere. Io ...

Advertising

CB_Ignoranza : Quel pazzo di Paul Gascoigne, ieri, ha raccontato all’Isola dei Famosi di quella volta che caricò uno struzzo in ma… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - viaggimperfetti : RT @A_un_cucchiaio: ??? Auguri per una felicissima domenica delle palme a tutti voi, carissimi compagni di viaggio ?? . ???? Oggi, vorremmo por… - robydigi : @danielhazan @CarloVerdelli @Corriere Finita la #pandemia inizierà un nuovo #formatTV dal titolo: 'L'isola dei virologi' -