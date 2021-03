Isola dei Famosi 2021, nuova concorrente in arrivo: ecco di chi si tratta (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Isola dei Famosi inizia già a lasciare entrare nuovi concorrenti, mentre alcuni hanno deciso di abbandonare l’Honduras. Per ora infatti il Visconte Ferdinando ed Akash hanno rifiutato l’offerta di sostare a Parasite Island, decidendo quindi di far ritorno in Italia. Anche Paul Gascoigne potrebbe presto lasciare il reality, per via di un infortunio dovuto ad una prova ricompensa. Nel frattempo, durante l’ultima diretta, è sbarcato sull’Isola l’ex tronista Andrea Cerioli. Poche ore fa invece, Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha svelato su Instagram che presto vedremo sull’Isola dei Famosi una nuova naufraga. Stiamo parlando di Emanuela Tittocchia, vista spesso nel ruolo di opinionista in programmi come Pomeriggio 5 e Mattino 5. Sempre Signoretti rivela ... Leggi su trendit (Di lunedì 29 marzo 2021) L’deiinizia già a lasciare entrare nuovi concorrenti, mentre alcuni hanno deciso di abbandonare l’Honduras. Per ora infatti il Visconte Ferdinando ed Akash hanno rifiutato l’offerta di sostare a Parasite Island, decidendo quindi di far ritorno in Italia. Anche Paul Gascoigne potrebbe presto lasciare il reality, per via di un infortunio dovuto ad una prova ricompensa. Nel frattempo, durante l’ultima diretta, è sbarcato sull’l’ex tronista Andrea Cerioli. Poche ore fa invece, Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha svelato su Instagram che presto vedremo sull’deiunanaufraga. Stiamo parlando di Emanuela Tittocchia, vista spesso nel ruolo di opinionista in programmi come Pomeriggio 5 e Mattino 5. Sempre Signoretti rivela ...

