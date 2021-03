Isola 15, Akash Kumar chiarisce il suo pensiero su Tommaso Zorzi e punge Giovanna Abate (Di domenica 28 marzo 2021) Akash Kumar è stato eliminato dall’Isola 15 ma è sicuramente uno dei concorrenti che più ha fatto chiacchierare fino ad ora. Il modello è stato al centro delle polemiche in primis per il suo nome, in secondo lungo per i suoi particolarissimi occhi azzurri. Inoltre Akash è stato oggetto di critiche da parte di Tommaso Zorzi e tra i due non sono mancati botta e risposta soprattutto dopo l’eliminazione dell’ex naufrago dalla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Nelle scorse ore, poi, l’italo-indiano ha avuto modo di ridire anche su Ilary Blasi facendo nei suoi confronti delle considerazioni che non sono passate inosservate. Nel corso di una recente diretta col deejay Cristian Marchi, Akash Kumar ha parlato di ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 marzo 2021)è stato eliminato dall’15 ma è sicuramente uno dei concorrenti che più ha fatto chiacchierare fino ad ora. Il modello è stato al centro delle polemiche in primis per il suo nome, in secondo lungo per i suoi particolarissimi occhi azzurri. Inoltreè stato oggetto di critiche da parte die tra i due non sono mancati botta e risposta soprattutto dopo l’eliminazione dell’ex naufrago dalla quindicesima edizione dell’dei Famosi. Nelle scorse ore, poi, l’italo-indiano ha avuto modo di ridire anche su Ilary Blasi facendo nei suoi confronti delle considerazioni che non sono passate inosservate. Nel corso di una recente diretta col deejay Cristian Marchi,ha parlato di ...

