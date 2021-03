Iovino M5s a iNews24 | “Doppio mandato | sono d’accordo con Beppe Grillo”

(Di domenica 28 marzo 2021) Onorevole, la questione relativa al limite del secondosta complicando ulteriormente la riorganizzazione interna del M5s, lei che idea ha in merito? “Non posso che essere pienamentecon, d’altronde la sua visione ci ha sempre guidato in ogni circostanza, soprattutto in quelle più difficili. Ma secondo lei Conte ècon, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

bassairpinia : M5S, Iovino: “Recovery, ultimo treno per colmare il divario tra Mezzogiorno e Nord” - -

Ultime Notizie dalla rete : Iovino M5s

ErreEmme News

...tank messo in piedi da un gruppo di giovani parlamentari del, alla prima legislatura e ferrei sostenitori del tetto ai due mandati. Sono una trentina, animati da Giovanni Currò, Luigi, ...Roma, 24 mar 16:45 -ha aggiunto: "Dobbiamo far ripartire il processo di convergenza tra Sud e Centro - Nord, rafforzando la coesione territoriale e favorendo...Intervista esclusiva per iNews24 al deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Iovino, sul doppio mandato e sulla discussione interna al M5s.L’ex premier furioso per lo scippo del logo 2050. E dilaga la rabbia per lo stop di Grillo alla deroga sul terzo mandato ...