Inter mercato: colpo “alla Hakimi” per la fascia sinistra (Di domenica 28 marzo 2021) Un colpo in stile Hakimi a sinistra. Questo è ciò che Conte cerca per rinforzare la fascia mancina. Dopo aver ritrovato un Perisic da scudetto e con Young e Kolarov in scadenza di contratto, per la prossima stagione uno degli obiettivi principali nel mercato dell’Inter sarà un esterno sinistro di alto profilo utile a rafforzare la squadra in ottica Champions. Perchè l’Inter cerca un esterno sinistro sul mercato? Secondo Tuttosport, l’Inter cerca un esterno sinistro sul mercato. Young e Kolarov sono in scadenza di contratto a giugno e non saranno confermati, mentre Darmian e D’Ambrosio rimangono due ottimi jolly in caso di emergenza ma la dirigenza è alla ricerca di offerte sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Unin stile. Questo è ciò che Conte cerca per rinforzare lamancina. Dopo aver ritrovato un Perisic da scudetto e con Young e Kolarov in scadenza di contratto, per la prossima stagione uno degli obiettivi principali neldell’sarà un esterno sinistro di alto profilo utile a rafforzare la squadra in ottica Champions. Perchè l’cerca un esterno sinistro sul? Secondo Tuttosport, l’cerca un esterno sinistro sul. Young e Kolarov sono in scadenza di contratto a giugno e non saranno confermati, mentre Darmian e D’Ambrosio rimangono due ottimi jolly in caso di emergenza ma la dirigenza èricerca di offerte sul ...

Advertising

Gallo9Modazza : RT @fcin1908it: Sky – Inter, scadenze Uefa e rate mercato: zero problemi. Futuro in tre mosse - OhWhatFun__ : RT @fcin1908it: Sky – Inter, scadenze Uefa e rate mercato: zero problemi. Futuro in tre mosse - Andrea986G : @Eurosport_IT Si chiama Luis Muriel la nuova idea di mercato dell'Inter ?????? #Inter | #Calciomercato | #Muriel - lo_spallettone : RT @fcin1908it: Sky – Inter, scadenze Uefa e rate mercato: zero problemi. Futuro in tre mosse - Eurosport_IT : Si chiama Luis Muriel la nuova idea di mercato dell'Inter ?????? #Inter | #Calciomercato | #Muriel -

Ultime Notizie dalla rete : Inter mercato Serie A, Juventus: si infiamma il mercato degli scambi Fuori dalla Champions League agli ottavi di Finale contro il Porto e a 10 punti dall' Inter capolista in Serie A , necessariamante i dirigenti Juventini devono già iniziare a pensare, con calma, alla ...

Aguero Inter, dall'Inghilterra spiegano che si può fare solo ad un patto Quello di Sergio Aguero , in ottica 'svincolati di lusso' è uno dei nomi più caldi che caratterizzerà la prossima sessione di mercato estivo. Il centravanti argentino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, con ogni probabilità lascerà il Manchester City per accasarsi altrove. Dal canto suo, il tabloid inglese Star ...

Inter, idea Danny Rose Calciomercato.com ESCLUSIVA MN - De Grandis: "Il Milan ci fa divertire. Sul mercato prenderei una punta. Romagnoli? Lo terrei in rosa" La redazione di Milannews.it ha contattato telefonicamente per un’intervista esclusiva, Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport. Con lui abbiamo affrontato tutti i ...

Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata Il portiere sloveno torna a disposizione del tecnico dell’Inter Antonio Conte per la gara di campionato ... 35 il budget messo a disposizione dalla proprietà e 15 quello risparmiato dal mercato di ...

Fuori dalla Champions League agli ottavi di Finale contro il Porto e a 10 punti dall'capolista in Serie A , necessariamante i dirigenti Juventini devono già iniziare a pensare, con calma, alla ...Quello di Sergio Aguero , in ottica 'svincolati di lusso' è uno dei nomi più caldi che caratterizzerà la prossima sessione diestivo. Il centravanti argentino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, con ogni probabilità lascerà il Manchester City per accasarsi altrove. Dal canto suo, il tabloid inglese Star ...La redazione di Milannews.it ha contattato telefonicamente per un’intervista esclusiva, Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport. Con lui abbiamo affrontato tutti i ...Il portiere sloveno torna a disposizione del tecnico dell’Inter Antonio Conte per la gara di campionato ... 35 il budget messo a disposizione dalla proprietà e 15 quello risparmiato dal mercato di ...