Inter, il tampone di Handanovic è negativo, Conte lo recupera per il Bologna (Di domenica 28 marzo 2021) Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, torna negativo al Covid dopo 11 giorni dalla notizia della sua positività. Antonio Conte potrà schierarlo per la sfiga contro il Bologna, in programma sabato prossimo, dopo la sosta per le nazionali. Restano ancora fermi ai box gli altri tre Interisti colpiti dal Covid: Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Matias Vecino. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 marzo 2021) Il portiere dell’, Samir, tornaal Covid dopo 11 giorni dalla notizia della sua positività. Antoniopotrà schierarlo per la sfiga contro il, in programma sabato prossimo, dopo la sosta per le nazionali. Restano ancora fermi ai box gli altri treisti colpiti dal Covid: Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Matias Vecino. L'articolo ilNapolista.

