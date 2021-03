Insigne-Napoli | possibile il clamoroso addio in estate

Advertising

sscnapoli : ?? | Sono 14 gli azzurri convocati con le Nazionali ?? - serieAnews_com : ?? #Insigne, rinnovo in salita: molta distanza tra l'offerta di #DeLaurentiis e la richiesta del capitano Da non es… - FrancescoRoma78 : Il #Napoli che verrà vuole ripartire da #Meret, #DiLorenzo, #Zielinski, #Osimhen e #Lozano. Incognite #Manolas e… - espoconlaccento : Comunque sta Gazzetta di merda ha rotto le palle, abbiamo capito che la carta stampata è morta e voi con lei, però… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Gazzetta: “C’è il rischio rottura per #Insigne: cos’è successo dietro le quinte” ? -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Napoli

Martedì sera c'è un'altra partita, Belgio - Bielorussia, ilsi augura che cautelativamente ... Stasera invece in campo ci sarà sicuramente Lorenzonella gara Bulgaria - Italia.... ITALIA (4 - 3 - 3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti,. All. Mancini PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI VIDEO " ...La botta alla spalla rimediata in Nazionale è soltanto una contusione. Dries tornerà giovedì a Castel Volturno. Stasera in campo c’è Insigne a rappresentare i colori dell’Italia contro la Bulgaria ...Un grande 2021 per Insigne, leader del Napoli e sempre più protagonista con la Nazionale. Il capocannoniere della squadra di Gattuso in campionato con 13 gol, in totale con il Napoli è arrivato a ...