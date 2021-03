«Insegno italiano nei Paesi Baschi Ardesio nel cuore» (Di domenica 28 marzo 2021) «Essere cresciuta ad Ardesio tra le Orobie è stata una grande fortuna per me, perché mi ha insegnato la tenacia delle nostre genti. Ma è stato anche uno stimolo ad andare oltre le “mie” montagne a cui mi sento particolarmente legata». A parlare è Antonella Fornoni, insegnante 59enne, che dal 1995 vive stabilmente in Spagna, a Bilbao. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 28 marzo 2021) «Essere cresciuta adtra le Orobie è stata una grande fortuna per me, perché mi ha insegnato la tenacia delle nostre genti. Ma è stato anche uno stimolo ad andare oltre le “mie” montagne a cui mi sento particolarmente legata». A parlare è Antonella Fornoni, insegnante 59enne, che dal 1995 vive stabilmente in Spagna, a Bilbao.

Advertising

callme_Sah : @Bhytes1 Amo vieni da me l’italiano te lo insegno io - vivosurealtime : @Bhytes1 I'm Italian, ti insegno l'italiano BLH - laMasthra : Ciao, sono LaMasthra, da 20anni abbondanti insegno matematica ed oggi ho svolto la mia seconda lezione di italiano. - AlessandroCochi : E’ ci sia sempre in ognuno un #Dantedi’ ben oltre i 700 ma per 7000 anni per il #SommoPoeta, antesignano, Altissimo… - ollimak_ : Vabbè, se non faccio almeno un errore in ogni tweet non sono soddisfatto, bene così, ciao a tutti ho una laurea in… -