Insegnante over 65, quando si vaccina? Lettera (Di domenica 28 marzo 2021) Prof. Tony Fede - voglio vaccinarmi! Lo dico per me e per tutti quelli che come me sono insegnanti e hanno più di 65 anni. Considerando che quest’anno vado in pensione avendo raggiunto l’età pensionabile, 67 anni, praticamente sono destinato, forse, a non raggiungere l’agognata meta perché non ho diritto al vaccino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) Prof. Tony Fede - vogliormi! Lo dico per me e per tutti quelli che come me sono insegnanti e hanno più di 65 anni. Considerando che quest’anno vado in pensione avendo raggiunto l’età pensionabile, 67 anni, praticamente sono destinato, forse, a non raggiungere l’agognata meta perché non ho diritto al vaccino. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Insegnante over 65, quando si vaccina? Lettera - MaurizioBaraban : @Davide19663174 @TKratico @marcocongiu Tra l'altro la mia compagna è insegnante e l'hanno vaccinata proprio stasera… - herzoa : @giulimol @FabRavezzani In Svizzera hanno vaccinato il 100% degli over 80, un 30%-40% degli over 75, però nessuno i… - Gian1972Gian : @TgLa7 Così in vacanza andranno soltanto gli over 80, il personale sanitario e qualche insegnante ?????????????????? E @AndreaScanzi ahahahahah - infoitinterno : L'insegnante over 65: 'Vaccinate solo le mie colleghe più giovani: perché? -

Ultime Notizie dalla rete : Insegnante over Sono un docente over 65, vado in pensione e voglio vaccinarmi Inoltre, pur essendo insegnante di scuola media, questi ultimi anni li ho esercitati presso il CPIA 1 di Catania. L'antica scuola serale che ora ha un'autonomia sancita dalla legge e che fornisce ...

Covid: Nencini, 'basta con i vaccini della diseguaglianza delle Regioni' Solo il 15% degli over 80 ha ricevuto la doppia dose di vaccino (in Toscana di meno, però sono stati vaccinati gli ... ne' anziano, ne' poliziotto, nè insegnante". Lo scrive il senatore del Psi Riccardo ...

Sono un docente over 65, vado in pensione e voglio vaccinarmi Tecnica della Scuola Sono un docente over 65, vado in pensione e voglio vaccinarmi Lo dico per me e per tutti quelli che come me sono insegnanti e hanno più di 65 anni. Considerando che quest’anno vado in pensione avendo raggiunto l’età pensionabile, 67 anni, praticamente sono desti ...

Olbia, il 27 marzo vaccinazione anti-Covid per over 80 ritardatari e insegnanti Nell'hub sulla sopraelevata calendario alfabetico per il personale scolastico e recupero per i nonnini che non hanno ancora ricevuto la prima dose ...

Inoltre, pur essendodi scuola media, questi ultimi anni li ho esercitati presso il CPIA 1 di Catania. L'antica scuola serale che ora ha un'autonomia sancita dalla legge e che fornisce ...Solo il 15% degli80 ha ricevuto la doppia dose di vaccino (in Toscana di meno, però sono stati vaccinati gli ... ne' anziano, ne' poliziotto, nè". Lo scrive il senatore del Psi Riccardo ...Lo dico per me e per tutti quelli che come me sono insegnanti e hanno più di 65 anni. Considerando che quest’anno vado in pensione avendo raggiunto l’età pensionabile, 67 anni, praticamente sono desti ...Nell'hub sulla sopraelevata calendario alfabetico per il personale scolastico e recupero per i nonnini che non hanno ancora ricevuto la prima dose ...