Infortunio alla spalla per Mertens con il Belgio: le condizioni dell’attaccante (Di domenica 28 marzo 2021) Dries Mertens è alle prese con un altro Infortunio, questa volta relativo alla spalla. L’attaccante azzurro, impegnato con il suo Belgio nella partita valida per le qualificazioni dei prossimi Mondiali contro la Repubblica Ceca, è caduto male a terra, proprio con la spalla sinistra (che già in passato gli ha dato qualche fastidio, come i tifosi del Napoli ricorderanno di certo) sotto il peso del corpo. Al minuto 56, il ct Roberto Martinez ha preferito sostituire il numero 14 in via del tutto precauzionale (come riporta Sky Sport). Trattasi di una leggera lussazione della spalla per Mertens, che in giornata si sottoporrà agli esami strumentali del caso per valutare meglio l’Infortunio e l’entità del danno. Non preoccupano ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Driesè alle prese con un altro, questa volta relativosp. L’attaccante azzurro, impegnato con il suonella partita valida per le qualificazioni dei prossimi Mondiali contro la Repubblica Ceca, è caduto male a terra, proprio con la spsinistra (che già in passato gli ha dato qualche fastidio, come i tifosi del Napoli ricorderanno di certo) sotto il peso del corpo. Al minuto 56, il ct Roberto Martinez ha preferito sostituire il numero 14 in via del tutto precauzionale (come riporta Sky Sport). Trattasi di una leggera lussazione della spper, che in giornata si sottoporrà agli esami strumentali del caso per valutare meglio l’e l’entità del danno. Non preoccupano ...

