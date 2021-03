Advertising

zazoomblog : Indonesia: Zoffilli (Lega) ‘preghiamo per cristiani vittime violenza’ - #Indonesia: #Zoffilli #(Lega) - TV7Benevento : Indonesia: Zoffilli (Lega), 'preghiamo per cristiani vittime violenza'... -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia Zoffilli

SassariNotizie.com

"Domenica delle Palme con una preghiera e un pensiero per i cristiani nel mondo vittime di violenza, persecuzione e terrorismo". Così scrive su Twitter il capogruppo della Lega in commissione Affari ..."Domenica delle Palme con una preghiera e un pensiero per i cristiani nel mondo vittime di violenza, persecuzione e terrorismo". Così scrive su Twitter il capogruppo della Lega in commissione Affari ...Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “Domenica delle Palme con una preghiera e un pensiero per i cristiani nel mondo vittime di violenza, persecuzione e terrorismo”. Così scrive su Twitter il capogruppo della ...