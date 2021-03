(Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Sanguinoso attentato nella cattedrale cattolica di Makassar in. Sembra che anche stavolta, a colpire, siano stati i terroristi islamisti. Proprio oggi, nella domenica delle Palme, ribadiamo la nostra vicinanza ainel mondo”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Indonesia: Meloni, 'vicini a cristiani perseguitati nel mondo'... - lucabattanta : RT @Agenparl: INDONESIA, #Meloni: RIBADIAMO NOSTRA VICINANZA A CRISTIANI PERSEGUITATI NEL MONDO - - Agenparl : INDONESIA, #Meloni: RIBADIAMO NOSTRA VICINANZA A CRISTIANI PERSEGUITATI NEL MONDO - - sebamar1000 : #Colorado #Indonesia #Vancouver gli #islamisti continuano a spargere amore per il Mondo. #StopIslam #Boldrini #pd… -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia Meloni

Il Tempo

Roma, 28 mar 15:14 - Sanguinoso attentato nella cattedrale cattolica di Makassar in. Sembra che anche stavolta, a colpire, siano stati i terroristi islamisti. Proprio oggi, ... GiorgiaRoma, 28 mar. (Adnkronos) - "Sanguinoso attentato nella cattedrale cattolica di Makassar in Indonesia. Sembra che anche stavolta ... Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli ..."Sanguinoso attentato nella cattedrale cattolica di Makassar in Indonesia. Sembra che anche stavolta, a colpire, siano stati i ...