Indonesia, attentato suicida davanti a una chiesa cattolica: due kamikaze si sono fatti esplodere uccidendo almeno una persona (Di domenica 28 marzo 2021) sono due gli attentatori suicidi che si sono fatti esplodere davanti a una chiesa cattolica di Makassar, nella provincia del Sulawesi meridionale, in Indonesia. Lo afferma la polizia Indonesiana confermando la presenza di diversi feriti. La polizia Indonesiana precisa che nell’attentato è morta una persona e altre nove sono rimaste ferite. I due kamikaze sono arrivati a bordo di una moto e si sono fatti saltare fuori dal cancello principale. “Volevano entrare nel complesso della chiesa”, ha spiegato il portavoce della polizia Argo Yuwono. I due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021)due gliri suicidi che sia unadi Makassar, nella provincia del Sulawesi meridionale, in. Lo afferma la poliziana confermando la presenza di diversi feriti. La poliziana precisa che nell’è morta unae altre noverimaste ferite. I duearrivati a bordo di una moto e sisaltare fuori dal cancello principale. “Volevano entrare nel complesso della”, ha spiegato il portavoce della polizia Argo Yuwono. I due ...

Agenzia_Ansa : In Indonesia due kamikaze si fanno esplodere in una cattedrale. L'attentato nella #domenicadellepalme. Nove feriti… - Radio1Rai : ??Esplosione nella cattedrale cattolica di Makassar, in #Indonesia, nel giorno della #DomenicaDellePalme. La polizia… - Corriere : Indonesia attentato kamikaze in chiesa: almeno 14 feriti - MaricaGusmitta : #Indonesia , 2 #kamikaze si fanno esplodere in una cattedrale L'attentato nella domenica nelle palme. Nove feriti i… - Giuggio72684862 : RT @ilfattovideo: Indonesia, attentato suicida davanti a una chiesa cattolica: due kamikaze si sono fatti esplodere uccidendo almeno una pe… -