Indonesia, attentato suicida contro chiesa cattolica (Di domenica 28 marzo 2021) Giacarta, 28 mar – attentato suicida in Indonesia contro una chiesa cattolica: 14 feriti. Sarebbero due gli attentatori suicidi morti dopo essersi lanciati con una motocicletta carica di esplosivo contro una cattedrale cattolica di Makassar, nell’isola Indonesiana di Sulawesi. Lo riferisce la polizia locale. I feriti sarebbero almeno 14, tra cui cinque fedeli che erano appena usciti dalla chiesa per assistere alla messa della Domenica della Palme. I due attentatori a bordo di una motocicletta carica di esplosivo “C’erano due persone a bordo di una motocicletta quando è avvenuta l’esplosione di fronte al cancello principale della chiesa“, ha riferito un portavoce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 marzo 2021) Giacarta, 28 mar –inuna: 14 feriti. Sarebbero due gliri suicidi morti dopo essersi lanciati con una motocicletta carica di esplosivouna cattedraledi Makassar, nell’isolana di Sulawesi. Lo riferisce la polizia locale. I feriti sarebbero almeno 14, tra cui cinque fedeli che erano appena usciti dallaper assistere alla messa della Domenica della Palme. I dueri a bordo di una motocicletta carica di esplosivo “C’erano due persone a bordo di una motocicletta quando è avvenuta l’esplosione di fronte al cancello principale della“, ha riferito un portavoce ...

Agenzia_Ansa : In Indonesia due kamikaze si fanno esplodere in una cattedrale. L'attentato nella #domenicadellepalme. Nove feriti… - Radio1Rai : ??Esplosione nella cattedrale cattolica di Makassar, in #Indonesia, nel giorno della #DomenicaDellePalme. La polizia… - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Due attentatori suicidi a bordo di una motocicletta carica di esplosivo volevano entrare in una chiesa cattolica a #Makassa… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'In Indonesia due kamikaze si fanno esplodere in una cattedrale. L'attentato nella #domenicadellepalme… - manuel_y_jesus_ : RT @IlPrimatoN: Due attentatori suicidi a bordo di una motocicletta carica di esplosivo volevano entrare in una chiesa cattolica a #Makassa… -