Indonesia, attentato kamikaze nella cattedrale cattolica. Meloni: vicini ai cristiani perseguitati (Di domenica 28 marzo 2021) Due kamikaze si sono fatti esplodere fuori dalla cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia, durante la messa per la domenica delle Palme. Nell'attentato è morta una persona e sono almeno venti i feriti. I due attentatori sono arrivati a bordo di una moto e si sono fatti saltare fuori dal cancello principale. "Volevano entrare nel complesso della chiesa", ha spiegato il portavoce della polizia Argo Yuwono. I due attentatori sono morti nell'esplosione e la moto è stata distrutta. "Stiamo raccogliendo resti umani per poter identificare il sesso dei kamikaze", ha spiegato la polizia. Il ministro Indonesiano per gli affari religiosi Yaqut Cholil Qoumas ha detto che questo attentato è stato un atto atroce.

