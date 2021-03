Indonesia, attentato kamikaze davanti a una cattedrale: almeno una vittima e 9 feriti (Di domenica 28 marzo 2021) È stato un attacco operato da due kamikaze a provocare l’esplosione avvenuta nella domenica delle Palme all’esterno di una cattedrale cattolica nella città di Makassar, nell’isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha riferito la polizia locale. L’esplosione è avvenuta subito dopo la conclusione delle funzioni domenicali, al momento non ci sono conferme di vittime. Ci sarebbe almeno un attentatore suicida colpevole dell’esplosione davanti a una chiesa cattolica di Makassar, nella provincia del Sulawesi meridionale, in Indonesia. Lo afferma la polizia Indonesiana confermando la presenza di diversi feriti. Un servizio di Kompas TV mostra gli agenti di polizia che mettono in sicurezza l’area davanti alla chiesa. Il capo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) È stato un attacco operato da duea provocare l’esplosione avvenuta nella domenica delle Palme all’esterno di unacattolica nella città di Makassar, nell’isolana di Sulawesi. Lo ha riferito la polizia locale. L’esplosione è avvenuta subito dopo la conclusione delle funzioni domenicali, al momento non ci sono conferme di vittime. Ci sarebbeunre suicida colpevole dell’esplosionea una chiesa cattolica di Makassar, nella provincia del Sulawesi meridionale, in. Lo afferma la poliziana confermando la presenza di diversi. Un servizio di Kompas TV mostra gli agenti di polizia che mettono in sicurezza l’areaalla chiesa. Il capo ...

