Indonesia, attentato in chiesa nella Domenica delle Palme. Papa Francesco: "Basta violenza" (Di domenica 28 marzo 2021) Un attentato in Indonesia ha insanguinato la Domenica delle Palme (oggi 28 marzo) nella quale i cristiani celebrano l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e l'inizio della settimana di Pasqua. Due kamikaze si sono fatti esplodere fuori dalla cattedrale cattolica di Makassar. L'attacco suicida è avvenuto al momento della messa. Nell'attentato è morta almeno una persona, oltre ai due kamikaze. E altre 14, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Associated Press, sono rimaste ferite. Attacco a bordo di una moto Gli attentatori sono arrivati a bordo di una moto e si sono fatti saltare fuori dal cancello principale. "Volevano entrare nel complesso della chiesa", ha spiegato il portavoce della polizia, Argo Yuwono. Le due persone sono morte ...

Agenzia_Ansa : In Indonesia due kamikaze si fanno esplodere in una cattedrale. L'attentato nella #domenicadellepalme. Nove feriti… - vaticannews_it : #28marzo #PapaFrancesco 'Preghiamo per tutte le vittime della violenza, in particolare per quelle dell’attentato av… - Agenzia_Ansa : 'Preghiamo per tutte le vittime della violenza, in particolare per quelle dell'attentato avvenuto questa mattina in… - suitetti : RT @ilsussidiario: #Indonesia, attentato kamikaze all’ingresso della Cattedrale di Makassar durante la Santa Messa per la #domenicadellepal… - weronikaberlik1 : RT @vaticannews_it: #28marzo #PapaFrancesco 'Preghiamo per tutte le vittime della violenza, in particolare per quelle dell’attentato avvenu… -