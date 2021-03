Indonesia | attacco terroristico fuori una cattedrale cattolica

(Di domenica 28 marzo 2021)ad opera di due kamikazeunadi Makassar. 14 cittadini sono rimasti feriti durante l’esplosione L’è stata vittima dell’ennesimoche, più precisamente, ha avuto luogo a Makassar, capitale della provincia del Sulawesi meridionale. Secondo quanto hanno riportato le notizie provenienti dalla polizia locale, vi è stata un’esplosione all’esterno di unanella città di Makassar. All’interno del luogo di culto si stava celebrando la tradizionale messa per la Domenica delle Palme. L’attentato è opera di due kamikaze, arrivati presso la chiesa in moto. Sempre la polizia ha riferito che, nel ...

L'esplosione è avvenuta a Makassar, gli attentatori sono arrivati in moto e hanno cercato di raggiungere la . - -, ATTENTATO KAMIKAZE DAVANTI A UNA CATTEDRALE CATTOLICA E' stato unkamikaze a provocare l'esplosione avvenuta all'esterno di una cattedrale cattolica nella città di Makassar, nell'...Nella solenne giornata della domenica delle palme Makassar è stata colpita da un attentato. A provocarlo due kamikaze in moto.Sarebbe stata opera di due kamikaze l'esplosione avvenuta fuori da una cattedrale di Makassar, capitale della provincia del Sulawesi meridionale, in Indonesia.