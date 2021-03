Indonesia, attacco suicida davanti una chiesa cattolica a Makassar: almeno 10 feriti (Di domenica 28 marzo 2021) almeno 10 persone sono rimaste ferite in un’attacco suicida avvenuto davanti una chiesa cattolica nella città di Makassar, nella provincia del Sulawesi meridionale, in Indonesia. A riportare la notizia sono diversi media internazionali tra cui la Bbc. Secondo altre fonti, i feriti sarebbero almeno 14, tra cui cinque fedeli che erano appena usciti dalla chiesa per assistere alla messa della Domenica della Palme. Sarebbero due i kamikaze morti dopo essersi lanciati con una motocicletta carica di esplosivo contro la cattedrale. “C’erano due persone a bordo di una motocicletta quando è avvenuta l’esplosione di fronte al cancello principale della chiesa”, ha riferito Argo Yuwono, un ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021)10 persone sono rimaste ferite in un’avvenutounanella città di, nella provincia del Sulawesi meridionale, in. A riportare la notizia sono diversi media internazionali tra cui la Bbc. Secondo altre fonti, isarebbero14, tra cui cinque fedeli che erano appena usciti dallaper assistere alla messa della Domenica della Palme. Sarebbero due i kamikaze morti dopo essersi lanciati con una motocicletta carica di esplosivo contro la cattedrale. “C’erano due persone a bordo di una motocicletta quando è avvenuta l’esplosione di fronte al cancello principale della”, ha riferito Argo Yuwono, un ...

Agenzia_Italia : In Indonesia un kamikaze si è fatto esplodere davanti a una cattedrale - Monlue66 : RT @ROBZIK: Nella #domenicadellepalme attacco ai cristiani in #Indonesia. Attentato suicida davanti alla cattedrale cattolica di #Makassar.… - rossanafrancio1 : RT @ConversioneOrg: Attacco kamikaze ad una cattedrale cattolica in Indonesia ?????? #domenicadellepalme #cristianofobia - TV7Benevento : Indonesia, attacco kamikaze davanti a cattedrale: 14 feriti... - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Indonesia, ancora violenze contro i cristiani: 14 feriti (e i due presunti attentatori morti) in un attacco contro una… -