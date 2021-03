Indonesia: 2 kamikaze si fanno esplodere davanti cattedrale cattolica (Di domenica 28 marzo 2021) Due kamikaze si sono fatti esplodere fuori dalla cattedrale cattolica di Makassar, nell'isola Indonesiana di Sulawesi , durante la messa per la domenica delle Palme. Almeno nove persone sono rimaste ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 28 marzo 2021) Duesi sono fattifuori dalladi Makassar, nell'isolana di Sulawesi , durante la messa per la domenica delle Palme. Almeno nove persone sono rimaste ...

