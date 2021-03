India, Piaggio si impone agli Autocar Awards: è l’Aprilia SXR 160 lo “Scooter dell’anno 2021” (Di domenica 28 marzo 2021) Aprilia SXR 160, lo Scooter del Gruppo Piaggio (PIA.MI) punto di riferimento nel segmento delle due ruote premium in India, ha ricevuto agli Autocar Awards 2021 il più ambito dei riconoscimenti, ed è stato eletto “Scooter Of The Year 2021” dall’autorevole testata giornalistica. Nel corso della cerimonia tenutasi a Nuova Delhi, la giuria di esperti ha evidenziato come l’Aprilia SXR 160 rappresenti una combinazione unica di stile, prestazioni e comfort, emergendo inoltre nel confronto con i competitor anche per la qualità delle finiture. Aprilia SXR 160 è caratterizzato da una posizione di guida molto confortevole, sella oversize, pedana piatta, fari a led, display digitale multifunzione, ABS, cerchi in lega da 12 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Aprilia SXR 160, lodel Gruppo(PIA.MI) punto di riferimento nel segmento delle due ruote premium in, ha ricevutoil più ambito dei riconoscimenti, ed è stato eletto “Of The Year” dall’autorevole testata giornalistica. Nel corso della cerimonia tenutasi a Nuova Delhi, la giuria di esperti ha evidenziato comeSXR 160 rappresenti una combinazione unica di stile, prestazioni e comfort, emergendo inoltre nel confronto con i competitor anche per la qualità delle finiture. Aprilia SXR 160 è caratterizzato da una posizione di guida molto confortevole, sella oversize, pedana piatta, fari a led, display digitale multifunzione, ABS, cerchi in lega da 12 ...

Advertising

infoiteconomia : Piaggio: Aprilia SXR 160 eletto scooter dell'anno in India - infoiteconomia : Piaggio premiata in India - EstebBeltramino : Piaggio: regina scooter in India con Aprilia #motori - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Piaggio premiata in India - CorriereQ : Piaggio: regina scooter in India con Aprilia -