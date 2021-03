Incontro governo - Regioni, scontro Bonaccini - De Luca sul vaccino russo Sputnik (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente dell'Emilia Romagna stigmatizza la decisione del collega campano di prenotare l'acquisto del farmaco prima dell'autorizzazione dell'Ema o dell'Aifa Leggi su tg.la7 (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente dell'Emilia Romagna stigmatizza la decisione del collega campano di prenotare l'acquisto del farmaco prima dell'autorizzazione dell'Ema o dell'Aifa

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - gennaromigliore : Anche @ItaliaViva condanna e ritiene gravissime le sanzioni annunciate dal Governo Cinese nei confronti di alcuni e… - Global16938439 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni sul pi… - antonie85321896 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni sul pi… - dall_acq : RT @tg2rai: Le regole anti-covid. Da domani Calabria, Toscana e Val d'Aosta in #zonarossa. Martedì Lazio in arancione. Attesa per l'incontr… -