In zona rossa, ma «bianchi» da mesi Zero contagi in 24 paesi bergamaschi (Di domenica 28 marzo 2021) Sono piccoli centri – dai 74 ai 1.800 abitanti – dove da tempo non si contano nuovi casi. Molti in alta valle. Chiesti allentamenti, ma fra i sindaci c’è prudenza: «Come eviteremmo poi l’assalto da fuori?». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 28 marzo 2021) Sono piccoli centri – dai 74 ai 1.800 abitanti – dove da tempo non si contano nuovi casi. Molti in alta valle. Chiesti allentamenti, ma fra i sindaci c’è prudenza: «Come eviteremmo poi l’assalto da fuori?».

