Ilenia Fabbri, nuovo colpo di scena nella indagini. La scoperta dopo le ultime analisi

colpo di scena nell'intricata vicenda sull'omicidio Ilenia Fabbri. Come riportato da Il Resto del Carlino i soldi trovati nell'abitazione e indosso a Pierluigi Barbieri non sarebbero di Claudio Nanni. Come ricorderete Nanni è accusato di aver commissionato l'omicidio dell'ex moglie Ilenya Fabbri. E secondo l'accusa avrebbe assoldato Pierluigi Barbieri per farlo. Ci sarebbe stato anche più di un tentativo. Ma il punto, adesso, è che questa novità va a confermare quanto raccontato da Barbieri, ovvero il fatto che avrebbe ricevuto i soldi da qualcun altro e non dall'ex di Ilenia. La donna è stata a uccisa a Faenza con un fendente alla gola nella sua casa di via Corbara all'alba dello scorso 6 febbraio. Il suo ex marito Claudio Nanni, 53enne, aveva chiesto ad un'amica se ...

