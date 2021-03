Il trasportino per animali domestici: accessorio per vivere momenti di relax lontani dalle mura domestiche (Di domenica 28 marzo 2021) Un animale domestico è un vero e proprio membro della famiglia, che necessita di cure, attenzioni ed amore Dal canto loro, sono portatori sani di gioia, allegria, donano amore incondizionatamente e sono sempre lì pronti a dispensare affetto senza chiedere nulla in cambio. Prendersi cura di un animale domestico significa prestare attenzione all’alimentazione, accompagnarli dal veterinario per controlli periodici e costanti, garantire loro un ambiente in cui crescere che sia pulito, igienico, caldo nei mesi invernali e fresco in quelli estivi. A cosa serve il trasportino? Con l’arrivo della stagione estiva, innegabilmente, la voglia di vacanze, di una gita fuori porta diventa sempre più forte. Quando si ha un animale domestico, sia esso cane oppure gatto, è necessario organizzarsi per poter evitare che la vacanza dell’uomo diventi un incubo per il fido ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Un animale domestico è un vero e proprio membro della famiglia, che necessita di cure, attenzioni ed amore Dal canto loro, sono portatori sani di gioia, allegria, donano amore incondizionatamente e sono sempre lì pronti a dispensare affetto senza chiedere nulla in cambio. Prendersi cura di un animale domestico significa prestare attenzione all’alimentazione, accompagnarli dal veterinario per controlli periodici e costanti, garantire loro un ambiente in cui crescere che sia pulito, igienico, caldo nei mesi invernali e fresco in quelli estivi. A cosa serve il? Con l’arrivo della stagione estiva, innegabilmente, la voglia di vacanze, di una gita fuori porta diventa sempre più forte. Quando si ha un animale domestico, sia esso cane oppure gatto, è necessario organizzarsi per poter evitare che la vacanza dell’uomo diventi un incubo per il fido ...

