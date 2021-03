Il tam tam sui social, l'appuntamento, poi la maxi rissa tra adolescenti: accoltellato un 19enne (Di domenica 28 marzo 2021) Ancora una maxi rissa tra ragazzi . Ancora una volta il tam tam dell'appuntamento ha viaggiato sui social. È accaduto nel pomeriggio nella zona di Isola Sacra a Fiumicino , vicino a Roma. Sfidando la ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) Ancora unatra ragazzi . Ancora una volta il tam tam dell'ha viaggiato sui. È accaduto nel pomeriggio nella zona di Isola Sacra a Fiumicino , vicino a Roma. Sfidando la ...

Il tam tam sui social, l'appuntamento, poi la maxi rissa tra adolescenti: accoltellato un 19enne Ancora una maxi rissa tra ragazzi . Ancora una volta il tam tam dell'appuntamento ha viaggiato sui social. È accaduto nel pomeriggio nella zona di Isola Sacra a Fiumicino , vicino a Roma. Sfidando la zona rossa giovani e giovanissimi si sono affrontati a calci ...

Il tam tam sui social, l'appuntamento, poi la maxi rissa tra adolescenti: accoltellato un 19enne Ancora una maxi rissa tra ragazzi . Ancora una volta il tam tam dell'appuntamento ha viaggiato sui social. È accaduto nel pomeriggio nella zona di Isola Sacra a Fiumicino , vicino a Roma. Sfidando la zona rossa giovani e giovanissimi si sono affrontati a calci ...

Todi, riqualificata la strada e l’area “di Simoncino” Riasfaltata la salita di San Carlo, il secondo accesso al centro storico della città; in corso la ripulitura della zona a monte e a valle della via ...

