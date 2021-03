Il Segreto, trama 28 marzo: Tomas scopre la verità su Jean Pierre (Di domenica 28 marzo 2021) Torna il consueto appuntamento con Il Segreto che andrà in onda oggi, domenica 28 marzo, alle ore 14,25 circa su Canale 5 con una nuova appassionante puntata incentrata sulle famiglie De Los Visos e Solozabal. In particolare, la trama odierna racconta che a La Habana, Jean Pierre sarà costretto a confessare a Tomas di essere il vero padre di Adolfo. Il francese racconterà al marchesino che in seguito alla morte di Simon Castro ha dovuto lasciare Isabel a causa di don Ignacio che voleva addossargli la colpa. La marchesa andrà su tutte le furie quando scoprirà che il suo amante ha detto tutta la verità al figlio nonostante quest'ultimo le prometterà che manterrà il Segreto. In seguito, Tomas si confronterà con Adolfo per scoprire ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 marzo 2021) Torna il consueto appuntamento con Ilche andrà in onda oggi, domenica 28, alle ore 14,25 circa su Canale 5 con una nuova appassionante puntata incentrata sulle famiglie De Los Visos e Solozabal. In particolare, laodierna racconta che a La Habana,sarà costretto a confessare adi essere il vero padre di Adolfo. Il francese racconterà al marchesino che in seguito alla morte di Simon Castro ha dovuto lasciare Isabel a causa di don Ignacio che voleva addossargli la colpa. La marchesa andrà su tutte le furie quando scoprirà che il suo amante ha detto tutta laal figlio nonostante quest'ultimo le prometterà che manterrà il. In seguito,si confronterà con Adolfo per scoprire ...

ArdizioMatilde : Ma che assurdità.. che trama poco credibile.. Eda che gli dice un assurdo “sono stanca”, invece di “non possiamo sp… - Montes1301 : @dumurin @Ilsuperbo89 È un'ottima attrice come poche, poi è di bellissima presenza. Lontano da te l'ho vista per la… - itsmikapenniman : di fresh stanno tenendo tutto segreto (trama compresa) tanto che la regista stessa oscura dettagli secondo me irril… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap – Il Segreto: trama del 28 marzo 2021 *KlausMary* #ilsegreto #soap - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Il Segreto: trama del 28 marzo 2021 *KlausMary* #ilsegreto #soap -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto trama Il Segreto, anticipazioni 28 marzo: la rivelazione di Jean Pierre Il Segreto, trama 28 marzo: Jean Pierre confessa a Tomas di essere il padre di Adolfo Le anticipazioni Il Segreto riguardanti l'episodio in onda domani 28 marzo, svelano che Jean Pierre confesserà a ...

The Falcon The Winter Soldier, secondo episodio: tutti i riferimenti e le citazioni ... adeguandolo alla continuity , e rendendolo il Cap segreto utilizzato dagli States durante la ... Un altro momento con cui gli sceneggiatori inseriscono nella trama di The Falcon & The Winter Soldier un ...

Il Segreto, la trama del 4 aprile 2021 Tv Sorrisi e Canzoni Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 5-9 aprile: trame puntate – Ravengami la Trama di oggi 26 marzo 2021. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 26 marzo 2021 - Gabriella ha scoperto il segreto di Cosimo ma nonostante i problemi e la forte ...

Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimanali dal 29 marzo al 2 aprile: Vittorio è distrutto e affronta Dante Vittorio decide di prendere poi il primo volo a disposizione per volare a Parigi. Intanto Marcello si trova nei guai per colpa del Mantovano che ha fatto il suo nome da dietro le sbarre. Intanto Gabri ...

