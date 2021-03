Il Segreto anticipazioni puntata di oggi 28 marzo 2021 | Tomas scopre chi è Jean Pierre

(Di domenica 28 marzo 2021) Ecco quello che ci riservano lede Ilrelative alladidomenica 28. Secondo le trame relative all’episodio che vedrete su Canale 5 alle ore 14:25 circa,scoprirà dalla viva voce diche l’uomo è in realtà il vero padre di Adolfo. Ma non solo, in quanto racconterà al giovane Los Visos cosa l’ha spinto a star lontano da Isabel anche dopo la morte di Simon Castro. Inoltre Manuela finalmente si sveglierà e racconterà di non sapere quello che è successo. Sta per caso mentendo? Per quale motivo? Ildel 28, la verità di...

Advertising

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 29 marzo 2021 Tristan perdutamente innamorato di Pepa - #Segreto #anticipazioni #marzo… - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 29 marzo 2021 Tristan perdutamente innamorato di Pepa - #Segreto #anticipazioni #marzo - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni domenica 28 marzo 2021: Jean Pierre confessa - #Segreto #anticipazioni #domenica - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 2 aprile 2021 un marito per Soledad - #Segreto #anticipazioni #aprile - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile: Soledad fa una confessione dolorosa - #Segreto #anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

L'amante di donna Isabel rivelerà a Tomas di essere il vero padre di Adolfo. Jean Pierre farà una rivelazione molto importante a Tomas . LeIlinerenti la puntata in onda domani 28 marzo, rivelano che l'uomo dirà al giovane che è lui, il padre di Adolfo e che non è rimasto con Isabel dopo la morte di Simon Castro per ...Tomas , come annunciano le, sulla puntata di domani , domenica 28 marzo 2021 della soap spagnola, rivelerà finalmente ilche ha covato in petto per molti anni, ecco quale Ildi domenica 28 marzo ...Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 26 marzo 2021 - Gabriella ha scoperto il segreto di Cosimo ma nonostante ... (Gossip e TV) Il Paradiso delle Signore 5 5-9 aprile 2021 ...Città segrete - Roma cristiana: Corrado Augias su Rai 3. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera, sabato 27 marzo 2021, alle ore 21.45 ...