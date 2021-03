IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 4 aprile 2021

(Di domenica 28 marzo 2021)de Ildi: Manuela, la cui memoria non è mai andata perduta, rivela a Encarnacion di sapere benissimo che donna Begoña ha cercato di ucciderla. Lei resta sconvolta, ma promette il silenzio. Hipolito ha a che fare con molto lavoro arretrato in municipio, ma ha modo egualmente di creare scompiglio con Onesimo e le sue api. Il clima che si respira alla Villa è davvero pessimo: tra Marta e Ramon le cose vanno sempre peggio, mentre Adolfo e Ramon sfiorano la lite continuamente. Intanto Pablo e Carolina pensano di fuggire per potersi sposare di nascosto! Raimundo ha chiesto a Francisca di ucciderlo ed Emilia ne è sconvolta. La notizia arriva anche a Matias e Marcela, anche loro disperati. Tomas, pieno di sensi di colpa, alla fine decide di ...

Tutto quello che accade durante la prossima puntata della soap opera spagnola: Pablo e Carolina decidono di fuggire per convolare a nozze, intanto Manuela confessa a Encarnacion di essere a conoscenza ...Anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: trama nuovo episodio Battute finali per Il Segreto. La soap spagnola che ha appassionato il pubblico ...Deve succedere ancora di tutto nelle prossime puntate de Il segreto e infatti vedremo come Donna Begona, riuscirà a convincere Rosa ad aiutarla nel suo intento crudele…Ignacio ha organizzato dei turni ...