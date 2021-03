Il Robinson Crusoe dell'Amazzonia. Il suo aereo si schianta nella giungla, sopravvive 36 giorni (Di domenica 28 marzo 2021) sopravvive a un’incidente aereo e si ritrova nella giungla amazzonica. Antonio Sena era diretto a una miniera illegale nel profondo della riserva di Maicuru, in Brasile, quando l’unico motore del piccolo aereo a elica che pilotava si è spento. Ed è precipitato al suolo. Ma mentre il suo aereo raschiava alcuni alberi e si schiantava al suolo, il signor Sena si rese conto di essere sopravvissuto. View this post on Instagram A post shared by ?? Antonio Sena ?? (@antoniopilot.br) Afferrò un coltellino tascabile, una torcia elettrica, un paio di accendini e un telefono poca batteria e si allontanò dall’aereo. Qualche istante dopo, prese fuoco. Poi si è sistema al meglio per aspettare il suo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021)a un’incidentee si ritrovaamazzonica. Antonio Sena era diretto a una miniera illegale nel profondoa riserva di Maicuru, in Brasile, quando l’unico motore del piccoloa elica che pilotava si è spento. Ed è precipitato al suolo. Ma mentre il suoraschiava alcuni alberi e siva al suolo, il signor Sena si rese conto di essere sopravvissuto. View this post on Instagram A post shared by ?? Antonio Sena ?? (@antoniopilot.br) Afferrò un coltellino tascabile, una torcia elettrica, un paio di accendini e un telefono poca batteria e si allontanò dall’. Qualche istante dopo, prese fuoco. Poi si è sistema al meglio per aspettare il suo ...

Advertising

HuffPostItalia : Il Robinson Crusoe dell'Amazzonia. Il suo aereo si schianta nella giungla, sopravvive 36 giorni - zazoomblog : Robinson Crusoe CE in italiano grazie a Pendragon - #Robinson #Crusoe #italiano #grazie - JetLagEconomist : @lasorelladiKarl Chiuso in mezzo al mare, il nuovo Robinson crusoe. - laboescapes : I doveri dell'ospitalità: lettera a Robinson Crusoe - Gli Asini - Rivista - DiegoBot_it : Nella clinica dove sono c’è qualcuno che pensa di essere Napoleone e qualcun altro Robinson Crusoe. Non mi credono… -